والد إيميه صياح يفاجئها برسالة مؤثرة.. وهكذا ردت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقت الممثلة اللبنانية إيميه صياح رسائلة مؤثرة من والدها، وصفها فيها بأنها وأشقاءها “الأكسجين الطبيعي المطلوب”. ودوَّن إبراهيم صياح رسالة فخر ومحبة واعتزاز بابنته إيميه، حيث أكد أنه يفتخر بظهورها في التلفزيون كممثلة من خلال الجزء الخامس الأخير من مسلسل “الهيبة”، رفقة النجم السوري تيم حسن.

وكتب والد إيميه، رسالته عبر تغريدة له في حسابه على “تويتر”، فقال: “‏إلى إيميه صيّاح Aimée: حبيبتي بابا، طفولتك استثنائية، في المدرسة طليعيّة، في الجامعة أبدعت، في التلفزيون نجحت، في التقديم حلّقت”.

وأضاف إبراهيم صياح: “أما في التمثيل.. بابا، أفتخر بك، أفتخر بك.. إيميه، تتكاملين مع ريتا وإيلي بعناية الماما جاكلين لتوفير الأوكسيجين الطبيعي المطلوب”.

وسريعاً ردت إيميه، على رسالة والدها من خلال حسابها على “تويتر”، عبرت فيها عن امتنانها لوالدها ووالدتها في تربيتها وأشقائها، مؤكدة أنه لولا تربيتهما ودعمهما ما كانت وأشقاؤها.

وكتبت قائلة: “‏‎بابا.. يا بابا.. ربّيتونا، وعلّمتونا، ودرّستونا، وتابعتونا، وشجّعتونا (عالمطالعة أوّلا، وما بنسى تحدّي الصفحات!)، ودعمتونا.. فإذا نجحنا، لأنّو أنتو.. وإذا كبرنا، لأنّو أنتو.. وإذا نحن نحن.. لأنو أنتو أنتو..”.

واختتمت إيميه صياح ردها على والدها، قائلة: “بحبّكن انت والماما قد ما قلبي قادر يساع حبّ.. وأكتر بكتير”.

ويُعدُّ مسلسل “الهيبة” من أنجح الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث حصد جماهيرية عريضة منذ عرض الجزء الأول، بينما الجزء الأخير من بطولة: تيم حسن، إيميه صياح، عبدالمنعم عمايري، منى واصف، ختام اللحام، عبدو شاهين، روزينا لاذقاني، ومحمد عقيل، وهو من تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر البرقاوي.