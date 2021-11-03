شائعة الموت تطال ياسمين عبد العزيز.. وشقيقها يعلّق: “ارحموها شوية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر الفنان المصري، وائل عبد العزيز، عن غضبه الشديد من بعض الأنباء التي يتم تداولها بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية قيام بعض المواقع الصحافية الإلكترونية بترويج شائعة مرض شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، وإدخالها العناية المركزة تارة، ووفاتها تارة أخرى.

ودون شقيق ياسمين عبد العزيز منشوراً، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وصف فيه من يقومون بذلك بأنهم أشخاص مرضى، مطالباً بالابتعاد عن ترويج مثل تلك الأخبار، وتابع: “ارحموها شوية”.

وكتب وائل عبد العزيز، قائلاً: “كل يوم من ساعة ما رجعت من السفر خبر عن وفاتها أو نقلها العناية المركزة.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، ارحموها شوية هي كويسة الحمد لله.. وسيبوها في حالها يا عالم يا مريضة”.

وفي منشور آخر، وصف شقيق ياسمين عبد العزيز أحد المواقع المروجة لدخول شقيقته العناية المركزة، بأنه “ممول”، فكتب: “موقع ممول ويومياً خبر كاذب عليها لمدة شهر، وزيّ ما يكون مدفوع له عشان يطلع عليها اشاعات.. ادخلوا شوفوا كم الأخبار ما لا يقل عن 80 خبر كاذب”.

وكانت قد فاجأت ياسمين عبد العزيز متابعيها، عبر حسابها في “إنستغرام”، بصورة بين طبيبيْها المعالجيْن لها في سويسرا، مؤخراً وذلك في أول ظهور رسمي لها عقب تعافيها التام من الأزمة الصحية التي تعرَّضت لها، إثر خطأ طبي أثناء عملية جراحية داخل أحد المستشفيات في مصر.

وجاء هذا بعدما عادت ياسمين عبد العزيز إلى مصر، معلنة التعافي بشكلٍ نهائي، ووجودها رفقة زوجها وأولادها داخل منزلها، وعلّقت ياسمين موجهةً الشكر للطبيبين، فكتبت: “شكراً.. الحمد لله الذي شفانا وعافانا”.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت، في 11 سبتمبر الماضي، عن تعافيها تماماً من أزمتها الصحية التي مرت بها منذ منتصف يوليو الماضي، كاشفةً عن صورٍ لها من داخل المستشفى الذي تلقت فيه العلاج طوال الفترة الماضية.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز هو مسلسل “اللي مالوش كبير”، وشاركها في بطولته أحمد العوضي، وعرض في رمضان 2021، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، كما شارك في بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، محمود حافظ.