شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يتناول مشاكل التقسيط فى "سلف ودين" من مسلسل "المشهد الأخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان أحمد داود بطولة قصة من حلقة واحدة بعنوان "سلف ودين" في مسلسل "المشهد الأخير" الذى انطلق عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وتعرض الحلقة الخاصة به اليوم الخميس، ويجسد داود فيها العمل شخصية أمير، وتتناول الحلقة الطمع والجشع اللذان سيدفعان أمير إلى اختيارين كلاهما أسوأ من الآخر في إطار من الرعب.

ويتعاون مع داود في بطولة حلقة "سلف ودين" مع النجمة نيللي كريم بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل سجن النسا، ويعتمد المسلسل على حكايات منفصلة ومتصلة خلال 10 حلقات فقط، كل حكاية عبارة عن حلقة واحدة، بأبطال ومخرجين مختلفين.

ويستعد أحمد داود، لتصوير فيلمه الجديد "هيصة"، خلال الأسابيع المقبلة، ويكتبه محمد ناير ويخرجه عثمان أبو لبن، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، حيث يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم.

وينتظر داود طرح فيلم "يوم 13" خلال الفترة المقبلة، الذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D حيث حيث انتهى من تصويره منذ فترة وأصبح الفيلم جاهز للعرض حسب الموعد الذى تحدده الشركة المنتجة ويشارك في بطولته دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.