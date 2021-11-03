شكرا لقرائتكم خبر عن زغلول حزينة على بكيزة.. إسعاد يونس تزور رفيقة عمرها سهير البابلى فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت اليوم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، رفيقة عمرها ومشوارها، ملكة البهجة الفنانة الكبيرة سهير البابلى فى المستشفى، وتأثرت إسعاد يونس تأثرا شديدا بالحالة الصحية لرفيقة عمرها التى شاركتها أشهر وأجمل أعمالها الفنية التى رسخت فى أذهان الملايين وأشهرها مسلسل وفيلم بكيزة وزغلول، وقبلهما مسرحية الدخول بالملابس الرسمية، حتى أصبح الجمهور يطلق على الرفيقتين دائما اسم بكيزة وزغلول.

وكانت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشورا تدعو فيه بالشفاء لرفيقة عمرها، قائلة: "اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي سهير وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

وترقد الفنانة الكبيرة سهير البابلى منذ أيام فى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات بعد تدهور حالتها الصحية وتعرضها لغيبوبة سكر ومياه على الرئة وتوقفت عضلة القلب للحظات.

ونفت نيفين الناقورى، ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى ما تم تداوله على بعض المواقع من معلومات تشير إلى استعداد والدتها لإجراء جراحة قلب مفتوح.

وقالت نيفين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "هذا الكلام غير صحيح وهناك العديد من المعلومات المتداولة عن صحة والدتى تفتقر إلى الدقة".

وأوضحت ابنة سهير البابلى، أن والدتها توقفت عن الأكل والكلام وحالتها حرجة وهى الآن تحت أجهزة التنفس الصناعى وتحتاج دعاء كل محبيها، مؤكدة أنها منذ شهر ونصف وهى تتردد على المستشفى والرعاية المركزة، لكن منذ أيام تدهورت حالتها الصحية ما استوجب نقلها للرعاية المركزة، حيث زرعت الفنانة الكبيرة فصى كبد منذ 8 سنوات ما تسبب فى ضعف مناعتها، فضلاً عن إصابتها بالسكر وتعرضها لغيبوبة سكر ومياه على الرئة وتوقف لعضلة القلب.

وأكدت نيفين أنها أعلنت عن الحالة الصحية لوالدتها مؤخراً حتى لا تحرمها من دعوات الملايين من جمهورها ومحبيها.

وكان الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة سهير البابلى كشف لليوم السابع عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة بشكل كبير، مؤكداً أن حالتها الأن حرجة جدا حيث توقفت بعض أعضاء الجسم عن العمل، وقال طعيمة لليوم السابع: "الحاجة سهير الآن بين يدى الله وندعوه أن يتغمدها برحمته".

وتابع "كانت مثقفة ومفكرة وعبقرية ومواطنة مصرية صالحة ومخلصة تمثل المرأة المصرية ووقفت فى وجه أعداء الوطن، وأيدت الرئيس السيسى، وكانت نموذجا أصيلا حريصا على الهوية والانتماء المصرى، وتحالفت مع الدولة المصرية فى شدتها وأعلنت دائما موقفها بشكل واضح، وكان تدينها تدينا وسطيا لطيفا ليس به تشدد".