شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يكشف تفاصيل تلقيه عرضا للسفر للفضاء وسبب رفضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير توم هانكس، أنه كان قد تلقى عرضا للسفر للفضاء، على متن سفينة "نيو شيبارد" بدلا من الممثل وليام شاتنر، وأوضح أنه رفض دفع 28 مليون دولار ثمنا للرحلة.

وكان المحاور الشهير جيمى كيميل، قد طلب تأكيد ما إذا تم عرض السفر إلى الفضاء على هانكس بدلا من شاتنر، ليرد هانكس: "تلقيت عرض بشريطة أن أدفع"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال هانكس: "أنهم أرادوا إرسالى إلى الفضاء مقابل "28 مليون دولار أو شيء من هذا القبيل"، وتابع: "أنا بخير يا جيمي.. لكنني لن أدفع 28 مليون دولار".



توم هانكس

وفى منتصف أكتوبر الماضى حطت مركبة بلو اورجنين في ولاية تكساس الأمريكية بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء بمشاركة أربعة ركاب بينهم الممثل وليام شاتنر الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" وذلك حسبما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز صورا للرحلة.

وأصبح الممثل الكندي البالغ 90 عاما الأكبر سنا بين الأشخاص الذين سافروا إلى الفضاء، وكانت هذه ثاني رحلة مأهولة لمركبة blue origin من صنع شركة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس التي تريد أن تكون طرفا أساسيا في قطاع سياحة الفضاء.

وكان بيزوس نشر تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "بيل وأودري وكريس وجلين، أنتم على وشك مشاركة تجربة ستغير إلى الأبد طريقة رؤيتكم للعالم. بالتوفيق".