شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تبدأ تصوير "ويبقى الأثر" سادس حكايات مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة نجلاء بدر، اليوم الأربعاء، تصوير مشاهدها الأولى في حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا" التي تقوم ببطولتها، حيث التحقت بتصوير العمل الذى انطلق أمس الثلاثاء بمشاهد لا تتواجد فيها، والحكاية تكتبها أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسرى، ويشارك في بطولتها مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 4 حكايات من المسلسل، هم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، ويتم عرض الخامسة بعنوان "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.



نجلاء بدر

وتنتظر نجلاء بدر طرح 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول بعنوان "النهارده يوم جميل" مع باسم سمرة وهنا شيحة وإخراج نيفين شلبى، والثانى "ليلة العيد" بمشاركة العديد من الفنانين وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والثالث "المحكمة" إخراج محمد أمين، حيث انتهت من تصوير الثلاثة أفلام منذ فترة ويجرى تحديد موعد طرحهم بدور العرض.

يذكر أن نجلاء بدر ظهرت في رمضان الماضى خلال مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة، وبطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد ثروت، محمود الليثى، ندا موسى، نورهان، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، مصطفى درويش، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل