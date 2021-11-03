شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية يعلن موعد انطلاق دورته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، موعد الدورة الـ23 للمهرجان والتى يرأسها المخرج "سعد هنداوي" والمقرر إقامتها فى الفترة من 17 وحتى 23 مارس 2022، ومن المقرر أن يتم الإعلان قريباً عن موعد فتح باب تلقى الأفلام للمشاركة بالدورة الجديدة للمهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأول المهرجانات العربية التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام1991.