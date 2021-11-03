شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يشكر أنطونيو جوتيريس على مواصلة أهداف "كوب 26".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، المهتم بالحياة البيئية والطبيعة، على نشر مجموعة صور تجمعه مع أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، أثناء لقائهم فى قمة المناخ المقامة حاليا فى مدينة جلاسكو.

ووجه دي كابريو، رسالة شكر للأمين العام للأمم المتحدة عبر الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، لتوجيه رسالة شكر له لمواصلته فى تعزيز تنفيذ أهداف قمة المناخ التى انطلقت 2015.

وسرعان ما نشر الأمين العام للامم المتحدة، مجموعة صور مع دي كابريو عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب "لقد شعرت بالتواضع بسبب شغف وبصيرة نشطاء المناخ الشباب الذين التقيت بهم، أتفق تمامًا على أن مؤتمر المناخ كوب 26، لا يحتاج لوعود فارغة، ولكنه يحتاج لمستقبل يعتمد عليه".

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أهمية تعهد قادة العالم باتخاذ إجراءات لإنقاذ الغابات وحمايتها، وقال في تغريدة على حسابه على تويتر على أن "التوقيع على الإعلان هو الجزء السهل، ومن الضروري أن يتم التنفيذ الآن من أجل الناس والكوكب".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد جوتيريش أهمية تعهد القادة بتعزيز جهودهم المشتركة للحفاظ على الغابات والنظم البيئية الأرضية الأخرى وتسريع استعادتها، وكذلك تسهيل التجارة المستدامة وسياسات التنمية على الصعيدين الدولي والمحلي.



دى كابريو الامين العام للامم المتحدة

أوضح جوتيريش، أن التعهد يشير إلى تمكين المجتمعات المحلية، بما في ذلك الشعوب الأصلية، والتي غالبا ما تتأثر سلبا باستغلال الغابات وتدهورها، ويهدف الإعلان إلى تنفيذ وإعادة تصميم السياسات والبرامج الزراعية للحد من الجوع والعودة بالنفع على البيئة، كما يُعتبر التمويل عنصرا رئيسيا في التعهد، حيث وعد القادة بتسهيل مواءمة التدفقات المالية مع الأهداف الدولية لعكس اتجاه الفقدان والتدهور، مع ضمان السياسات لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا.