الملامح الأولى لنهاية أكبر عملية سرقة فى تاريخ إسبانيا فى La Casa De Papel

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما الإسبانى La Casa De Papel، الملامح الأولى للجزء الثانى من الموسم الخامس والأخير، المقرر طرحه يوم 3 ديسمبر المقبل عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، حيث نشر عدد من نجوم العمل التريلر الرسمي الجديد الذي يشهد نهاية أكبر عملية سرقة فى تاريخ الدراما الإسبانية.

ودار الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير من La Casa De Papel مع احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة، ولكنهم تمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الصعبة تصيبهم بعد خسارة أحد أفراد العصابة.

ومع القبض على البروفيسور من قبل سيرا، ولأول مرة منذ بداية العمل، لا يوجد لديه خطة هروب، وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة مما واجهوه أبداً من قبل وهو الجيش، وبالتالي تبدأ نهاية عملية السطو والسرقة، ولكن ما بدأ كسرقة سينتهي كحرب.

كما شهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española و Vivir sin permiso على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، المسلسل فكرة أليكس بينا وإنتاج شركة Vancouver Media لصالح منصة نتفليكس.

المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين.