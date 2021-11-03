شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تنضم إلى أسرة مسلسل "نقل عام" أمام محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة سيمون إلى فريق عمل مسلسل "نقل عام" الذى يتولى بطولته الفنان الكبير محمود حميدة، ويخرجه عادل أديب، ومقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل لعرضه في الموسم الشتوى، حيث التحقت سيمون بالفنانين سميحة أيوب وسوسن بدر ودينا الذين تعاقدوا على الاشتراك فى العمل خلال الأيام الماضية ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين قبل بدء التصوير.



سيمون

وتعود سيمون بمسلسل "نقل عام" بعد تقديمها آخر أعمالها "قيد عائلى" عام 2019، والذي شاركت في بطولته إلى جانب ميرفت أمين، بوسى، عزت العلايلى، محمد رياض، صلاح عبد الله، نضال الشافعى، دينا فؤاد، ميرهان حسين، دنيا عبد العزيز، منة فضالى، صبرى فواز، ريم البارودى، إيهاب فهمى، هالة فاخر، محمد نجاتى، محمد عز، ميرنا وليد، أنعام سالوسة، أميرة هانى، محمد محمود عبد العزيز، عمر الشناوى، ياسمين نيازى وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.

وأحيت سيمون، ذكرى وفاة والدتها الشهر الماضى، حيث رحلت والدتها يوم 26 أكتوبر عام 2014، قائلة في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:"الله يرحمك يا حبيبتي، معايا دايما وفي قلبي يا ماما، بحبك، كنتي قمر شكل وقلب يارب تكوني مرتاحة".



سيمون

يذكر أن محمود حميدة ينتظر عرض فيلمين جديدين خلال الفترة المقبلة وهما "ريتسا" بمشاركة أحمد الفيشاوى، أمير المصرى، عائشة بن أحمد مى الغيطى، كارولين عزمى وإخراج أحمد يسرى، و"الكاهن" الذى يشارك في بطولته درة، اياد نصار، حسين فهمى، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان وإخراج عثمان أبو لين.