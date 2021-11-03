شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "فرق خبرة" بدور العرض.. آخر أعمال دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائي فيلم "فرق خبرة" بجميع دور العرض بداية من اليوم الأربعاء 3 نوفمبر، وهذا قبل يوم واحد من احتفالية عيد الحب المصري 4 نوفمبر من كل عام.

وشهد الفيلم عرضه الخاص منذ يومين بحضور أبطاله وصناعه، وبدأ عرضه بإهداء لروح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على الشاشة، كما حرص نجوم الفيلم على التقاط صورهم برفقة البوستر الخاص بها تكريماً لها.

وينطلق الفيلم فيما يقارب 40 صالة عرض عبر محافظات مصر ومدنها، وعلى رأسهم القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والغردقة والجونة وطنطا والشرقية وبورسيعد، وهو من بطولة النجوم محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه دسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد.

الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية. كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.