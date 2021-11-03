شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى تقدم بطولة حدوتة بعنوان "بينا اتفاق" من مسلسل "زى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة رشا مهدى بطولة حدوتة جديدة بعنوان "بينا اتفاق" من مسلسل "زى القمر" الذى يتم عرضه حالياً على قناة cbc، والحدوتة تأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد وإخراج معتز حسام، ويشارك فى بطولتها إسلام حافظ، وبدأت رشا تصوير مشاهدها الأولى فى منطقة شبرا منت وتستكمل التصوير اليوم على طريق مصر إسكندرية الصحراوى.



رشا مهدى تبدأ تصوير زى القمر

وحققت رشا مهدى نجاحاً لافتاً فى مسلسل "ورا كل باب" حيث قدمت حدوتة "لحظة ضعف" التى عرضت الأسبوع قبل الماضى على قناة الحياة، حيث ظهرت بدور ربة منزل من طبقة شعبية تعانى من تأثير دخول زوجها عالم الإدمان وقدرتها على حماية أولادها من تأثير ذلك على الأبناء، وجاء تجسيدها للشخصية الشعبية من هذه الطبقة للمرة الأولى.



رشا مهدى من حدوتة ضعف فى مسلسل ورا كل باب

يذكر أن مسلسل "زى القمر" عرضت منه خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت"، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وتعرض حالياً "حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسى.

كما قدمت رشا مهدى حدوتة من الموسم الأول لمسلسل "ورا كل باب" بعنوان "ورقة ضغط" قبل شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولتها فتحى عبد الوهاب وإيهاب فهمى ورامى وحيد وساندى على وإبراهيم ظريف وتأليف محمد الشواف ويخرجها معتز حسام.