شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تستأنف فيلم "الملحد" الأحد المقبل وتستعد لمسلسل "حلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف النجمة صابرين تصوير مشاهدها في فيلم "الملحد" يوم الأحد المقبل بعد أسبوعين من التوقف، حيث صورت مشاهدها الأولى الشهر الماضى، والفيلم يشارك في بطولته محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

وفى سياق متصل تستعد صابرين لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل "حلم" مع المخرج حسنى صالح، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد عودة تحضيرات العمل من جديد إذ تم تصوير يوم في أحداثه وتوقف على مدار الأشهر الماضية، واستأنف صالح التصوير هذا الأسبوع.



صابرين

مسلسل "حلم" بطولة صابرين، محمد رياض، وفاء عامر، كمال أبو رية، نضال الشافعى، نهال عنبر، أنوشكا، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، شريف خير الله، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن إخراج حسني صالح ويدور حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي.

وقدمت صابرين مؤخراً حدوتة بعنوان "واحد في المية" من مسلسل "زى القمر" والذى تم عرضه على قناة cbc، وشارك فى بطولة الحدوتة، مدحت صالح وعفاف شعيب وبتول الحداد، وتأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وظهرت صابرين خلال أحداثها صابرين خلال أحداثها بدور سيدة كفيفة، وتمر بالعديد من المواقف في حياتها