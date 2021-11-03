رشا مهدي لـ"الخليج 365": "بينا اتفاق" يجمعني مع المخرج معتز حسام للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة رشا مهدي، تفاصيل جديدة عن الحدوتة التي تخوض بطولتها ضمن أحداث مسلسل "زي القمر".

وقالت "رشا" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الحدوتة الجديدة بالمسلسل تُدعى "بينا اتفاق"، ورفضت الكشف عن أي تفاصيل تخص دورها بالعمل، الذي بدأت اليوم الأربعاء، أولى مراحل تصويره.

وأضافت، أن هذا العمل يُعد التعاون الثاني الذي يجمعها مع المخرج معتز حسام بعد تجربتها الأولى معه في حكاية "ورقة ضغط" بمسلسل "ورا كل باب".

"ورقة ضغط" فكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج معتز حسام، وإنتاج سينرجي، وبطولة فتحي عبد الوهاب، إيهاب فهمي، رشا مهدي، رامي وحيد، ساندي علي.

جدير بالذكر أن رشا مهدي، عُرض لها مؤخرا حدوتة "لحظة ضعف" بمسلسل "ورا كل باب"، وظهرت خلال أحداثه بدور ربة منزل من طبقة شعبية تُعاني من تأثير دخول زوجها عالم الإدمان وقدرتها على حماية أولادها .