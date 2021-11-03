عمرو عبدالعزيز يتعاون مع عمرو محمود ياسين في عمل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان عمرو عبدالعزيز عن تعاونه مع السيناريست عمرو محمود ياسين في عمل فني جديد لم يكشف عن تفاصيله.

ونشر عمرو صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "صديقي العزيز والسيناريست المحترم عمرو محمود ياسين، شاف الشرير اللي جوايا".

وأضاف: "سعيد جدا لأننا أول مرة نشتغل مع بعض، وإن شاء الله مش أخر مرة، دعواتكم".

يذكر أن الفنان عمرو عبد العزيز، شارك مؤخرا في مسرحية "أبو العربي" للفنان هاني رمزي، وليلى عز العرب وداليا البحيري ومحمد جمعة وحجاج عبد العظيم وأحمد فتحي وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.