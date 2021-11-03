وفاة الماكيير محمود حمدي.. ونرمين الفقي تنعيه بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة نرمين الفقي، عن وفاة الماكيير الخاص بها محمود حمدي، ونعته بكلمات مؤثرة.

وكتبت الفقي، عبر حسابها على إنستجرام : "لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر حزين، وهذه آخر رسالة له ليا صباح هذا اليوم.. قلبي وجعني عليك يا محمود ماكيري".

وأضافت :"من يوم ما ابتديت في الفن حتى ٢٠١٦.. رفيق التعب والكفاح، وظل على اتصال بي حتى هذا اليوم.. ربنا يرحمك يا حبيب الكل".

الماكيير محمود حمدي، عمل في عدد من الأعمال أبرزها: "بين عالمين، أرض النفاق، البيت الكبير" وغيرها

جدير بالذكر أن نرمين الفقي، شاركت مؤخرا في حكاية "على الهامش" وهى الحكاية الرابعة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، بعدما عرضت قناة dmc حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدي الشامي وتامر نبيل وصفاء الطوخي، وحكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، علي الطيب، وحكاية "بدون ضمان" بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد وإسلام جمال.