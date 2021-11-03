"ماحلتيش إلا اللضا".. هالة صدقي تتحدث عن أصل هذه المقولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعيها بصورة قالت إنها لعملة تسمى "اللضا"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكشفت صدقي حقيقة هذه المقولة، وعلقت: "دى عملة اسمها اللضا، ومن هنا جت كلمتنا الشهيرة ماحلتيش إلا اللضا، وكان بيت المال يوزعها على الفقراء تحت شعار الله ضامن، وطبعا اختصرناها وأصبحت اللضا، وكان اللي معاه العملة دي يروح يشتري اللي عايزه ويقول للبايع ما عييش إلا اللضا طبعا كلكم هتحفظوا المعلومة دي ربنا يفتح عليكم".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة هالة صدقي، في مسلسل "ليه لأ"، بطولة: أمينة خليل، شيرين رضا، هاني عادل، محمد الشرنوبي، محسن محي الدين، طارق السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، إخراج مريم أبو عوف.