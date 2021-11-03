ماذا قال شريف منير عن الحلقة الأخيرة بمسلسل "إجازة مفتوحة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان شريف منير، على توجيه رسالة للجمهور مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "إجازة مفتوحة".

ونشر منير، صورا من العمل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "النهاردة الحلقة الأخيرة.. أتمنى تكون عيلة شريف صالح عند حسن ظنكم وإلى لقاء قريب في عمل ينال إعجابكم".

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، ويشارك في بطولته: شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.