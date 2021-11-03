رنا رئيس عن فقدان والدها وجدها: الفرق كان يوم وقلبي جواه وجع كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة رنا رئيس، عن افتقادها لوالدها وجدها الراحلين بكلمات مؤثرة.

ونشرت رنا صورة قديمة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الفرق كان يوم، بس أحداث كل حاجة حصلت مرت عليا 100 سنة، يمكن عقلي واقف عند اللحظة اللي كنتم فيها لسه هنا ومامشتوش، هو مش يمكن بل أكيد".

وأضافت: "قلبي جواه وجع كبير، بس جدو عاش عمره كله بيعلمني الصبر والإيمان والرضا، وإن إيماني بربنا يفوق كل شيء، وكانوا دول أكبر نعم أنا اتعلمتها، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، الحمد لله".

وأعلنت الفنانة رنا رئيس عن وفاة والدها عماد رئيس، يوم 13 فبراير الماضي، وذلك بعد يوم واحد من وفاة جدها محمد حسن دسوقي والد والدتها.

يذكر أن أخر أعمال رنا رئيس مسلسل "ضل راجل" في رمضان الماضي، بطولة النجوم ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، ورنا رئيس وغيرهم، سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

كما شاركت رنا رئيس في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "نجيب زاهي زركش " مع النجم الكبير يحيى الفخراني، والنجوم أنوشكا، إسلام إبراهيم، محمد محمود، كريم عفيفي وغيرهم.