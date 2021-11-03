مونيا عقل لـ “صوت بيروت إنترناشونال”: لم أصدق ترشيح فيلمي للأوسكار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 38 دقيقة

تعيش المخرجة اللبنانية الشابة مونيا عقل سعادة عارمة بعد أن تم ترشيح فيلمها الروائي الطويل الاول “كوستابرافا” ليمثل لبنان في مهرجان الاوسكار العالمي، وذلك من قبل وزارة الثقافة اللبنانية حيث حظي بأعلى نسبة تصويت من قبل اللجنة المخولة ترشيح الافلام للمهرجانات العالمية. وفي حوارها مع “صوت بيروت إنترناشونال” ” تتحدث عقل عن فرحتها بهذا الترشيح فتقول “أنا سعيدة جدا بهذا الامر إذ لم اكن أعلم به وبعدما تلقيت إتصالا من احد الاشخاص علمت ان فيلم “كوستابرافا ” أُختير ليمثل لبنان في مهرجان الاوسكار، في حينها لم أصدق وبعدما تأكدت، غمرتني الفرحة خاصة ان ما يهمني هو تمثيل بلدي في المحافل العالمية”. وتضيف “الخطوات التي ستتبع هذا الترشيح هي التصفيات من قبل إدارة الاوسكار، وأتمنى أن يصل فيلمي الى النهائيات ورغم ذلك أنا فخورة بتمثيلي لبلدي”.

وبما أن فيلم “كوستاربرافا” فاز بجائزتين في مهرجان “الجونة السينمائي” فما هو مضمونه تقول مونيا “الفيلم يتناول قصة عائلة تقرر النزوح من مدينة بيروت المهدورة كرامتها والتي لم تعد آمنة لناسها لتعيش بإكتفاء ذاتي في الجبل، بأسلوب تحترم فيه البيئة وتتوالى الاحداث بعدما يتم إنشاء مكب للنفايات قرب منزلهم. وقد نال “كوستابرافا” اكثر من جائزة منها في مهرجان البندقية وتورنتو ولندن ومونبيليه وغيرها، وهذه الجوائز تفرحني جدا لان فيلمي ينال اعجاب أذواق مختلفة وأتمنى ان يعرض “كوستابرافا” في صالات السينما لتشاهده اكبر شريحة من الجمهور ، إذ انني لا اسعى ان اقدم افلاما تشارك في المهرجانات فقط.

وعما تحضره في الفترة المقبلة اشارت انها بصدد كتابة فيلم سينمائي جديد، كما تحضر لإنجاز مسلسل تلفزيوني لبناني من تأليفها وسيتم إنتاج اكثر من جزء منه في عدد من الدول العربية لكنها لا تستطيع أن تفصح عن تفاصيله في الوقت الراهن.

وقد احبت مونيا عقل ان تتحدث عن شغفها بعالم السينما فقالت “درست الهندسة المعمارية بالإتفاق مع اهلي لانهم في البداية لم يقتنعوا بفكرة دراستي للإخراج السينمائي لذا إتفقنا ان ادرس الهندسة واذا بقي شغفي للسينما اسافر واتخصص بما اغرمت به منذ الصغر، إذ كنت اواظب على مشاهدة الافلام بكل انواعها وفور حصولي على شهادة الهندسة المعمارية قررت السفر إلى اميركا ودرست الاخراج السينمائي في جامعة كولومبيا وبعد التخرج نقذت مجموعة من الافلام القصيرة الى ان كتبت فيلم “كوستابرافا” وبدأ حلمي يكبر معه بعد ان جلت به في اكثر من مهرجان سينمائي عالمي وعربي وإن شاء الله فيلمي المقبل ايضاً سأتناول فيه موضوعاً بيئياً”.