محمد صلاح سينضم لريال مدريد في هذه الحالة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن النجم المصري محمد صلاح سينضم لريال مدريد في حال عدم التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

ويضع ريال مدريد التعاقد مع مبابي على رأس أولوياته، ولكن حتى اليوم لم يتم الانتهاء من حسم الأمر بعد، خاصة وأن النادي الباريسي يعارض انتقاله حاليا نظرا لأن عرض العملاق الإسباني الصيف الماضي لم يكن مقنعا لسان جيرمان.

ولذلك يعمل النادي الملكي على خطة بديلة في حال لم تؤت عملية مبابي ثمارها في النهاية، ووفقًا لمصادر مقربة من صحيفة ”تودوفيتشاجيس“ الإسبانية فإن صلاح البالغ عمره 29 عاما يحظى بإعجاب الإدارة الرياضية في ريال مدريد، كما أنه لم يجدد بعد عقده مع ليفربول الإنجليزي ويرى النادي الملكي في ذلك فرصة للتعاقد معه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها صلاح بالانتقال لريال مدريد، ولكن هذه المرة ستتم التلبية لظروف مثالية للطرفين.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في يونيو/حزيران 2023، وإذا لم يجدده فسيغادر لريال مدريد الذي يملك القدرة الاقتصادية على دفع مئة مليون يورو يطلبها ليفربول للاستغناء عن خدمات هدافه.

وفي الوقت ذاته أشارت الصحيفة إلى أن صلاح يمكن أن يكون بديلا لمبابي في حال رحيله عن باريس سان جيرمان خاصة وأنه عازم على هذه الخطوة منذ سنوات.

ويطالب صلاح الحصول على 30 مليون يورو في كل موسم لتجديد عقده مع ليفربول والآن ما يطلبه اللاعب وما يطرحه النادي للتجديد بعيدان تماما.

ويبرز أيضا اسم كريم أديمي مهاجم سالزبورغ رد بول النمساوي، لكن صلاح سيكون بلا شك صفقة بارزة ولا يمكن مقارنته بالشاب البالغ عمره 19 عاما. ومع ذلك، ليس من المستبعد أن يضم سان جيرمان اللاعبين على أن يكون أديمي خيارًا إضافيًا في المستقبل.

من ناحية أخرى، يعرف صلاح أن القليل من الأندية يمكنها تلبية طلباته المالية، وأن باريس سان جيرمان واحد من هذه الأندية.

لكن من حيث المبدأ، لا ينوي ليفربول التخلي عن نجمه الأول، لكنه يعلم أيضًا أنه إذا لم يجدد عقده فسيتعين عليه بيعه إذا أراد الحصول على أرباح اقتصادية من بيعه.