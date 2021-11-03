صدمة.. مي كساب تحذف كل صورها مع أوكا وتعلق: شفت الحقيقة كاملة.. هل انفصلا؟! الفنانة تعلق وتكشف التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 06:51 مساءً - ­أثارت الفنانة المصرية مي كساب الجدل بحذفها كل صورها مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا، وتأكيدها أنها المرة الأولى التي تجلس وحيدة لمدة طويلة بسبب الكورونا، وهو ما جعلها ترى حقيقة كل ما حولها.

ونشرت مي صورة من حكاية “عقبال عوضك“من مسلسل “زي القمر”، وعلقت عليها قائلة: “الكام يوم اللي فاتو كانو أطول مده أقعدها لوحدي في حياتي وبأعترف شفت الحقيقه الكامله حقيقه نفسي حقيقه كل حاجه حواليه وعرفت قيمه كل حاجه وندمت علي كل لحظه ظلمت فيها نفسي أو ظلمت حد من اللي بأحبهم وبيحبوني”.

وأضافت مي كساب: “اللي بتكتب دلوقتي مي بس بتاعه 2010 بس بمخ العشرين سنه اللي إشتغلت فيهم ونجحت وأخفقت بسبب ظروف وأوضاع إتفرضت عليه بس الحمد لله راضيه تمام الرضا علي كل إبتلاء وكل مشكله إتحطيت فيها لأن في الآخر ربنا سبحانه وتعالي كان بيحلهالي في الاخر عشان أقدر نعمه”.

وأكدت أنها مرت بـ 11 عاما صــعبة، قائلة: “أنا عدى عليه 11 سنه صعبين جدًا يمكن القـــريبين مني عارفين أنا استحملت إيه وواجهت إيه أنا مســـحت كل لحظه مش عاوزه أشوفها تاني عشان بتفكرني إني كنت مش أنا وسببت كل لحظه وكل صوره بتعـــبر عني وعن اللي جوايا وعن أكتر حاجات مأثــره جوايا كفنانه وكإنسانه

وتابعت:”مســـحت كل صوري العائليه ولو إن دي مـش أنا لحد ما أرجـع أنا وأسجل لحظاتي الحلوه مع عيلتي الجميله أكبر نعمه من رب العالمين جوزي وأولادي وأهلي وأصحابي وزملائي رفــــاق الرحله الأوفـــياء الصادقين السند والضـــهر اللي خلاني أعرف أعدي ال ١١ سنه دول”.

وكشفت أنها تعتبر حكاية مسلسل “عقبال عوضك” عوض لها بعد صبر 11 عامًا، قائلة: “باعترف #عقبال_عوضك كان عوضي الفنّي والإنساني بعد صـــبر ١١ سنه حبيت أفـضفض معاكم وأطلع اللي في قلبي عشان دي أنا بأحكي اللي جوايا عشان نيتي بتكون إن اللي مـريت بيه يكون مفيد لغـيري ويتعلم منه حاجه تأثر فيه وتغيره للأحسن وبإذن الله العلي الكريم أنا هرجـع أنا وهحـارب وأقاوم كل روح شـريرة وكل طاقه سلبيه أثرت عليه في السنين اللي فاتت وربنا يقدرني وأكون إنسانه صالحه وفنانه صاحبه رساله وأكون خـير في الدنيا بحبكم من قلبي وحقيقي حبكم ليه هوه الحــياه”.

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كلام مي كساب أثار الكثير من التساؤلات حول علاقتها بزوجها أوكا، وترددت الكثير من الأنباء حول طـلاقهما وأنفصالهما نهائيًا، وهو ما أثـار غـضــب الفنانة ودفعها للخروج عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء تمامًا.

مي كساب عبرت عن اسـتيائها، بقولها: “بطلو رخـص بجـد فـشله لو كلفتو نفسكم وقريتو البوست بتاعي هتـلاقوني كاتبه أهم نعم جاتلي في الدنيا جوزي وأولادي ربنا يشفي بجد أنا تعبت من تدخل الصحافه في الحياه كده وترويـج إشـاعات أكتر #نقيب_الصحفيين إحنا محتاجين قانون صارم عليهم إحنا بني آدمين برضه وعندنا أولاد وأهل بيزعلو علينا إرحمونا”.

وأضافت، على حسابها بموقع “تويتر”: “زهـقت منكم بجـد مـش عارفه عاوزين تطلقونا ليه يخـرب بيت التريند ع الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير اتقو الله أنا عندي ٣ عيال وأهل بيزعـلو علينا وجمهور ارقــي منكم برضه بيزعـل علينا ربنا يشـفي بجد”.

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كما نشرت صورة تجمعها بأوكا خلال أدائهما العمرة، على حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “النفسيه محــتاجه سفريه زي دي حالا آه والله من قلبي من قلبي يا أهالي السعوديه الكرام خـــدونا عندكم سمعت يا أستاذ إيهاب ولا ما سمعتش”. في إشارة إلى الفنان إيهاب فهمي

يُذكر أن حكاية “عقبال عوضك” أتت ضمن الموسم الثانى من مسلسل “زى القمر”، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام، وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة تأخر الزواج فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجي، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب.

من ناحية أخرى، تحل الفنانة مى كساب ضيفًا على إذاعة 90.90، مع الإعلامية فاطمة مصطفى من خلال برنامج “الراديو بيضحك“، وذلك عبر حلقة تذاع غدًا الخميس فى الـ 4 عصرًا، وتكشف فيها كواليس أعمالها، خاصة بعدما تصدرت مؤشرات البحث على جوجل خلال الفترة الأخيرة مع بطولتها لحدوتة “عقبال عوضـك” من مسلسل “زى القمر”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا اثناء عرضها على شاشة CBC

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