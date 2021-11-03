شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الإماراتي عبدالله بالخير في لوك جديد ما بين التأييد والمعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعى فيديو جديد للفنان الإمارتى عبدالله بالخير وهو يظهر بلوك مختلف وبتسريحة شعرغريبة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الأجتماعى مابين التعجب والموافقة علي التغيير لشكل جديد، وعلي جانب آخرتم تداول مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة منتقبة وهي تتجه مسرعة نحو مسرح حفل تجاه فنان يرتدي ملابس مشابهة للفنان الإماراتي عبدالله بالخير، ما جعل البعض يروج أن الفتاة اقتحمت الحفل من أجله .



عبدالله بالخير بلوك جديد



عبد الله بالخير

وتم التأكيد علي الفيديو بعدما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان المقطع وعلقت قائلة: "معجبة هاجمت عبدالله بالخير"، ما جعل البعض يتداول الفيديو بشكل اكثر كثافة، ولم يتبينوا دقته، لكن تبين أن مقطع الفيديو المتداول يعود إلى 3 سنوات ماضية، وما هو إلا لقطة من مسرحية بعنوان "قروش البيت" والشخص الذي كان يغني ويرتدي ثيابا حمراء على المسرح، هو ممثل كان يقلد الفنان عبدالله بالخير خلال العمل فقط، وظهر يغني أغنيته "ليلاة ما ليلاة".