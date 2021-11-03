شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة تكشف الشبه الكبير بينهما .. خالد النبوي يهنئ ابنه بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في صورة كشف من خلالها ان ابنه شبهه كثيرا، هنأ النجم خالد النبوي ابنه زياد بعيد ميلاده، حيث نشر النبوي صورة لابنه وعلق عليها بـ " عيد ميلاد سعيد"، وبدا زياد شبه والده كثيرا في الشكل والهيئة، حتي طريقة تصيف شعره.



ابن خالد النبوي



خالد النبوي

وعلي جانب آخر وجه النجم خالد النبوي رسالة للنجمة سهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية، ونشر صورة لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق :" عبقرية المسرح سهير البابلي ربنا يسلمك من كل شر وتقومي بالسلامة .. اتعلمت منك كتير في أول فيلم .. رسمتي الضحكة في قلوبنا وعلى وشوشنا، وهتفضل طول العمر .. ربنا يشفيكي آمين".

خالد النبوي