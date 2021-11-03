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شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة تكشف الشبه الكبير بينهما .. خالد النبوي يهنئ ابنه بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في صورة كشف من خلالها ان ابنه شبهه كثيرا، هنأ النجم خالد النبوي ابنه زياد بعيد ميلاده، حيث نشر النبوي صورة لابنه وعلق عليها بـ " عيد ميلاد سعيد"، وبدا زياد شبه والده كثيرا في الشكل والهيئة، حتي طريقة تصيف شعره.
ابن خالد النبوي
خالد النبوي
وعلي جانب آخر وجه النجم خالد النبوي رسالة للنجمة سهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية، ونشر صورة لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق :" عبقرية المسرح سهير البابلي ربنا يسلمك من كل شر وتقومي بالسلامة .. اتعلمت منك كتير في أول فيلم .. رسمتي الضحكة في قلوبنا وعلى وشوشنا، وهتفضل طول العمر .. ربنا يشفيكي آمين".
وفى مطلع شهر أكتوبر الماضى حل الفنان خالد النبوى، ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والنبوي، حيث استعرض مواهبه المختلفة، لا سيما في كرة القدم.
وعلق خالد النبوى خلال الحلقة على المشهد الشهير الذى جمعه بغادة عبد الرازق فى مسلسل "مسألة مبدأ" والذى تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: المخرج خيرى بشارة كان يحب الارتجال جدا والمشهد عجبه.. وسعيد إن الناس بتضحك على المشهد لحد النهاردة".
وجاءت أبرز تصريحات خالد النبوى خلال الحلقة:
لو شخصية أكبر من سنى أحب ألعبها
مسقط رأسى المنصورة
كنت أتمنى أكون موهوبا فى تأليف الموسيقى مثل بليغ حمدى
هيفاء وهبى من أجمل الفنانات اللى مثلت معاها
بحب ألعب اسكواش، باسكت، تنس
روبرت دانيرو ممثل عظيم وشخصية عظيمة، ولما بكون فى نيويورك بروح أقابله.