شكرا لقرائتكم خبر عن جيجي حديد تتجاهل أزمة انفصالها عن زين مالك وتهنئ كيندال جينر بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت السوبر موديل العالمية جيجي حديد، على تهنئة عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر بعيد ميلادها الـ 26، الذى يوافق اليوم، متجاهلة ازمتها مع زوجها زين مالك، حيث إنهما على وشك الانفصال رسمياً بسبب اعتداءات الاخير على والدتها.

ونشرت حديد مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، يجمعها مع كيندال أثناء إحدي عروض الأزياء التى يشاركون فيها سوياً، ووجهت لها رسالة تهنئة لعيد ميلادها.



جيجي حديد وكيندال جينر

واحتفلت كريس جينر بعيد ميلاد ابنتها كيندال جينر، وحرصت علي نشر مجموعة صور مميزة لها من طفولتها، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"عيد ميلاد لأكثر ابنة مذهلة ، اللطيفة ، والرحيمة ، والذكية ، والرائعة ، والمحبة ، والحقيقية ، والجميلة من الداخل والخارج ، والأروع ، والأكثر أناقة كيندال".

وتابعت :"التي لديها أكبر قلب وأجمل ابتسامة ومن تضيء كل غرفة تدخلها كيني ، أنت تضيء حياتي كل يوم وأنا فخورة بكي.. شكرًا لكي على كل ذكرى صنعناها.. ستكونين دائمًا فتاتي الصغيرة التي كل ما أردتِ فعله هو ركوب مهركِ وتنضج وتصبحين عارضة أزياء ..تحتلين جزء كبير من قلبي وأنا أحبك إلى ما لا نهاية".

وقالت شبكة cnn الأمريكية إن الدعوى القضائية المقامة حاليًا تتهم مالك بإيذاء يولاندا جسديًا، حيث ذكر أحد الشهود أن مالك "أمسكها ودفعها إلى خزانة الملابس ما تسبب في آلام نفسية وألم جسدى".

ولم يقر زين بالذنب في المحكمة لكنه قبل العقوبة، فيما وضعه القاضي تحت المراقبة لمدة 90 يومًا وعليه إكمال دورة إدارة الغضب، وبعد ذلك سيتم فحصه بحثا عن سلامته، وحتى ذلك الحين، طُلب منه عدم الاتصال بيولاندا.

كما اتهم مالك في شهر سبتمبر الماضي بأربع حالات إساءة وتحرش، وفقا لسجلات الشهود والإقرار بالبريد التي حصلت عليها شبكة cnn ولم يطعن بتلك الاتهامات التي وردت في القضية المرفوعة عليه من والدة طليقته.

وكشفت cnn أنها اطلعت على وثائق المحكمة ووجدت أن مالك رد على تهم التحرش والألفاظ النابية بقوله "Nolo" التي تعني تقريبا "لا تعليق"، وهو ما اعتبرته المحكمة اقرارا بالذنب.