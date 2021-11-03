شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يعرض مسرحيته "أبو العربى" بموسم الرياض 10 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض النجم هانى رمزى مسرحيته الكوميدية "أبو العربى" في موسم الرياض يوم 10 ديسمبر المقبل، ثم يعود بعدها لعرض الموسم الثانى للمسرحية بالقاهرة، وتدور أحداث المسرحية، حول شخصية "أبو العربي" الشهيرة، ويقع في صدفة غريبة أنه يشبه العالم الشهير "هادى الفرماوى"، والذى اختفى منذ عدة أعوام، مما يجعل "فكرى" المحامي، يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربى بتنفيذ المهمة المستحيلة.

ويشارك في بطولة المسرحية كلا من داليا البحيرى، أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز، تأليف محسن رزق وأشعار عادل سلامة، وإخراج تامر كرم.

مسرحية "أبو العربى" أعادت هانى رمزى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها "كده أوكيه" عام 2003، ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب هانى رمزى كل من الفنانون داليا البحيرى وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

يذكر أن النجم هانى رمزى قد أكد فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن مسرحية "أبو العربى" التي عرضها مؤخرًا على أحد مسارح مدينة نصر ليس لها علاقة بفيلم "أبو العربى" الذى قدمه فى السينما وحقق نجاحا كبيرا، مشيرًا إلى أن المسرحية تحمل عددًا من المفاجآت الكوميدية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

بينما كشف رمزى، عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فى إطار كوميدى.

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