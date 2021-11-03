إلهام شاهين في تصريحات نارية: هذا الفيلم بكرهه أوي وعايزة أشتم نفسي كل ما تذكرته .. لن تصدق السبب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 نوفمبر 2021 05:45 مساءً - أبدت الفنانة إلهام شاهين ندمها على تقديم فيلم «موت سميرة» الذي تناول حادث انتحار المطربة المغربية الصاعدة سميرة مليان في منزل الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وقالت «إلهام» خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON»: «ندمت فعلا على تقديمه، لإني بعشق بليغ حمدي وبعشق موسيقاه».

وتابعت:«هذا الفيلم بكرهه أوي، وكل ما أفتكر بحس إني عايزة أعذب نفسي، وعايزة أشتم نفسي، إني شاركت في إدانة الموسيقار بليغ حمدي قبل 30 عامًا في موت سميرة مليان».

وأوضحت «إلهام»: «كانت غلطة كبيرة، إني شاركت في الفيلم، ومكانشي لازم أعمله، لمجرد إن فيه تمثيل، كان لازم أشوف وأدقق الرسالة اللي كان الفيلم بيحملها، ولافيلم كان بيدين بليغ حمدي».

واتُهِم الموسيقار الراحل بليغ حمدي بالتورط في حادث وفاة الفنانة الصاعدة سميرة مليان، في منزله، وهو مااضطره للسفر خارج مصر لمدة تزيد عن 6 سنوات، وتم تبرئته مع ثبوت التحقيقات أنه كان حادث انتحار لم يكن مسؤولا عنه.

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من ناحية أخرى، تشارك إلهام شاهين لأول مرة كرئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية الكبري ضمن فعاليات الدورة السادسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتي كشفت إدارة المهرجان عن تفاصيلها منذ أيام خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتتضمن قائمة لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، كل من الفنانة إلهام شاهين «رئيسًا»، والفنان الكويتي داود حسين، والمخرج الياباني Kakumoto atsushi، والمخرجة اليونانية Sissy PapathanasiouK، وكذلك الألباني Edond Xhumari.

كما تترأس الفنانة لقاء الخميسي، مسابقة لجنة تحكيم عروض المونودراما، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. وتتضمن قائمة لجنة التحكيم والتي تأتي بعضوية الفنان العراقي جبار المشهداني، والفنان طارق صبري، ومن دولة كوسوفو Almaze Nura.

يُذكر أن المهرجان يكرم 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية خلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داود حسين من الكويت، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من “بلجيكا” باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

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