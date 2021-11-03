شكرا لقرائتكم خبر عن حودة بندق ومسلم ينتهيان من تسجيل تتر مسلسل"عودة الأب الضال" لـ بيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مسلم وحودة بندق من تسجيل أغنية تتر البداية لمسلسل "عودة الأب الضال"، من بطولة بيومى فؤاد، وإخراج أحمد عبد العال، والأغنية تحمل اسم"كازانوفا"، من كلمات سارة سعيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع موسيقى ميدو مزيكا، أما تتر النهاية فتولى غنائه حودة بندق، والأغنية تحمل اسم "حاسب"، من كلمات وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع ميدو مزيكا.





مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن وهشام ماجد وعمرو صحصاح.

وتشارك كل من انتصار وشيماء سيف فى مسلسل "عودة الأب الضال" للنجم بيومى فؤاد، إذ تظهران ضيفتا شرف فى أحداث المسلسل الذى تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل 60 حلقة.