شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حفلات غدا فى 3 محافظات بمهرجان الموسيقى أبرزها لـ مدحت صالح وعفاف راضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمرفعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ 30 فى يومها الرابع غدا الخميس، حيث تقام 5 حفلات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ففى الثامنة مساء علي مسرح النافورة يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلا يتضمن نخبة مختارة من أشهر أعماله الخاصة التى قدمها خلال مسيرته الفنية، يسبقه فاصلا لنجوم الأوبرا نهى حافظ ورحاب عمر ووليد حيدر، ويضم مختارات من اهم مؤلفات الطرب.

وعلى المسرح الخارجى بدار الأوبرا وفى السابعة مساء يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا لطلاب فصل القانون تدريب الدكتور صابر عبد الستار يضم مجموعة من الإرتجالات والألحان الشرقية الشهيرة.

وفى الثامنة مساء علي مسرح معهد الموسيقي العربية تقدم فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة المطرب الكبير أحمد إبراهيم باقة من أعمال الطرب، يسبقه فاصلا لنجوم الفرقة رضوي سعيد، أنغام مصطفي، محمد شوقي، أحمد صبري، عاطف عبدالحميد و مازن دراز .

وتمتد الفعاليات الى مدينة الثغر ففى الثامنة مساء على مسرح مكتبة الأسكندرية تقدم النجمة عفاف راضي بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار حفلا يسبقها فاصلا للمطربين شروق شريف، ياسر سعيد، مصطفي سعد وهبة إسماعيل .

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات ومشاركة الفنان أحمد سعد ويسبقه فاصلا يضم مختارات من المؤلفات الروحانية آداء تامر نجاح، حاتم زايد، أحمد حسن وسماح عباس.