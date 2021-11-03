شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” فى كواليس كليب "ضيعنا" لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور المطرب عمر كمال بمشاركة نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة كليب أغنيتهما الجديدة "ضيعنا"، داخل أحد فنادق منطقة الجيزة، والأغنية من كلمات عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.

ويتم تصوير الكليب الآن، وينشر ”الخليج 365”، مجموعة من الصور، حيث يحضر كواليس تصوير الأغنية، التى تجمع نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة بمطرب المهرجانات عمر كمال للمرة الأولى.

وكان نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة قد حل ضيفا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، واعترف النجم الشعبى عبد الباسط أثناء لقائه بالبرنامج لأول مرة بأنه أخطأ حينما فكر فى الزواج على زوجته وأم أولاده، كما تحدث باستفاضة عن علاقته بشقيقته التي لم يرها منذ 38 عاما، كما قام بتقييم المطربين على الساحة من وجهة نظره الشخصية وقال عبد الباسط حمودة، إن لديه خمسة أولاد بنتين و3 صبيان، مضيفا أن بعض أولاده صوتهم حلو، ولكنهم بعيدون عن صوته، ومنهم رامى وكريم، مشيرا إلى أن الأغنية الشعبية فارضة نفسها ولم تمت ولها محبوها بالملايين.

وقال المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة: رحلة كفاحى كبيرة ومؤثرة، وبها العديد من القصص والحكايات، وتعلمت فى الشارع، ولم أتعلم فى معهد، وتعبت كثيرا حتى أصل إلى الناس.