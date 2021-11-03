شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ابنة سهير البابلى: توضأت وصلت قبل دخولها فى الغيبوبة وحلا شيحة لا تفارقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا طعيمة زوج نيفين الناقورى ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى عن تفاصيل الساعات التى سبقت دخولها الغيبوبة وعن تطورات حالتها الصحية.

وقال طعيمة، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن حالة الفنانة الكبيرة سهير البابلى حرجة جداً، مضيفا "بعض أجهزة الجسم توقفت عن العمل وهى الآن بين يدى الله وندعوه أن يتغمدها برحمته".

وكشف زوج ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى كيف تطورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة وتفاصيل الساعات التى قضتها قبل دخولها فى غيبوبة السكر، موضحاً "منذ أيام تعرضت الحاجة سهير لاضطراب فى معدلات السكر، ولاحظنا تدهور صحتها، ورغم ذلك وتوضأت وأدت الصلاة وبعدها مباشرة دخلت فى غيبوبة، أى أنها دخلت الغيبوبة وهى على وضوء وبعد أن أدت فريضة الصلاة".

وتابع "كانت مثقفة ومفكرة وعبقرية ومواطنة مصرية صالحة ومخلصة تمثل المرأة المصرية ووقفت فى وجه أعداء الوطن وأيدت الرئيس السيسى وكانت نموذجا أصيلا حريصا على الهوية والانتماء المصرى، وتحالفت مع الدولة المصرية فى شدتها وأعلنت دائما موقفها بشكل واضح ، وكان تدينها تدين وسطى لطيف ليس به تشدد".

وأكد طعيمة أن حلا شيحة تلازم الفنانة سهير البابلى وتجلس إلى جوار سريرها ولا تفارقها هى وابنتها نيفين وأحفادها سارة وياسين.

وكانت حلا شيحة أول من أعلن عن تدهور الحاالة الصحية للفنانة سهير البابلى وطلبت من جمهورها الدعاء لها ، حيث نشرت عبر "إنستجرام"، منشورا تقول فيه: "جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها. أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِها أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا".