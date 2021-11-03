شكرا لقرائتكم خبر عن كلوي كارداشيان تعلن تعافيها من فيروس كورونا بعد إصابتها بأيام.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نجمة تليفزيون الواقع الامريكي كلوي كارداشيان، تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس يوم الجمعة الماضي، حيث أعلنت إيجابية نتيجة اختبارات الفيروس.

ونشرت نجمة الواقع صاحبة الـ 37 عامًا، لقطة من جلسة تصوير جديد عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وقفت فيها خلف قلب كرتوني كبير، لتعلن بشكل غير مباشر تعافيها هي وابنتها من الفيروس.

وكانت قد أعلنت كاردشيان، عن إصابتها بفيروس كورونا، وإصابة ابنتها "ترو" أيضا، وكتبت عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمى بانستجرام، وقالت :"مرحبا جميعا، ابنتى ترو وأنا إيجابى للإصابة بفيروس كورونا، سوف أضطر لإلغاء العديد من الالتزامات، من حسن حظى أنى حصلت على التطعيم كل شئ سيكون بخير".

وقالت كلوى بمنشورها "مرحبا جميعا، أريد إخباركم ، ابنتى ترو وأنا أصبنا بفيروس كوفيد 19، وسأضطر لإلغاء العديد من الالتزامات والخطط، لحسن حظى أنى حصلت على التطعيم، وكل شئ سيكون بخير، سوف نكون هنا فى الحظر، ونتبع التعليمات، كونوا آمنين جميعكم".