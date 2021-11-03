شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نورهان تطالب الدعاء لوالدتها: نحتاج دعواتكم باسترداد الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة نورهان الدعاء لوالدتها بعد مرورها بوعكة صحية فى الوقت الحالي، ونشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة تجمعهما مصحوبة بتعليق :" نحتاج دعواتكم باسترداد الصحة ، اتم الله الصحة علي امهاتنا جميعاً و جنبهن الالم"، وفور نشرها الصورة تلقت نورهان عدد كبير من الدعوات بالصحة والسلامة لوالدتها، فكتبت إحدي متابعيها :" ربنا يحفظها ويبارك في عمرها ويرزقك برها"، وقالت أخري :" ربنا يشفيها ويعافيها ويخلهالك وتقوم بالسلامة".



نورهان ووالدتها



نورهان

وكان أخر أعمال نورهان في رمضان الماضي، مسلسل "بين السما والأرض" مع النجم هانى سلامة، العمل من سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه على مدار 15 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل "بين السما والأرض" خلال يوم واحد، وتكون داخل المصعد الكهربائى وبداخله عدد من الأشخاص، لكل واحد من بين هذه الشخصيات حكاية وقصة مختلفة عن الشخص الآخر، ويحدث لهم العديد من المواقف العديدة والمختلفة ما بين الكوميديا والانسانية وغيرها.

وكانت الفنانة نورهان، خضعت لجلسة تصوير جديدة، وظهرت فيها بإطلالة غاية فى الجمال والأناقة، حيث ارتدت فستانًا طويلاً من اللون الأبيض، ونشرت نورهان - حينها - صورًا من جلسة التصوير عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها متغزلين فى جمالها وإطلالتها.