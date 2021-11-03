شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين دولار إيرادات فيلم الرعب الجديد Antlers منذ طرحه مطلع الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد Antlers إلى 6 ملايين و771 ألف دولار، منذ طرحه يوم 29 أكتوبر الماضى بـ دور العرض حول العالم، وانقسمت إيرادات العمل بين 4 ملايين و271 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و2 مليون و500 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

وتدور أحداث فيلم Antlers الجديد حول تعامل مدرسة صغيرة فى ولاية أوريجون وشقيقها، مع طالب شاب يحمل سرًا خطيرًا، ثم تدور الأحداث فى إطار تشويقى.

العمل من بطولة كيرى راسل، جيسى بليمونس، جيريمى تى توماس، جراهام جرين، سكوت هيز، روري كوكرين، ايمي ماديجان، كودي ديفيس، سوير جونز، أرلو هاجدو، ومن إخراج سكوت كوبر الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هنري شيسون، ونيك انتوسكا.