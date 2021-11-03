هند صبرى ناعية صباح فخرى: "صوت يخترق الزمن والمكان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة التونسية هند صبري، الفنان الكبير الراحل صباح فخري الذي توفي صباح أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما.

ونشرت صبري، صورة الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "صوت يخترق الزمن والمكان ويختزل سحر الشرق وعطر الشام.. الله يرحمه ويدخله فسيح جناته، العظيم، صباح فخري، في ذمّة الله".

وأعلنت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا، وفاة المطرب صباح فخري، يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاما، ويعد الراحل من رواد الموسيقى العربية، وأول مطرب عربي يدخل موسوعة جينيس.

ولد صباح فخري في الثاني من مايو عام 1933، بمدينة حلب السورية، اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس ولكن سمي صباح فخري، نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي الذي رعى موهبته.

درس صباح فخري الموسيقى الشرقية والموشحات في معهد دمشق للموسيقى الشرقية، وأخذ على عاتقه إعادة إحياء التراث الموسيقي الشرقي بعد تخرجه، وجاب مختلف دول العالم سفيرًا للموسيقى العربية القديمة.

لحّن صباح فخري وغنى الجيّد من القصائد العربية، "لأبي الطيب المتنبي وأبي فراس الحمَداني ومسكين الدارمي، وابن الفارض والروّاس، وابن زيدون، وابن زهر الأندلسي، ولسان الدين الخطيب.

وغنى صباح لشعراء معاصرين مثل: فؤاد اليازجي، وأنطوان شعراوي، وجلال الدهّان، وعبد العزيز محي الدين الخوجه، وعبد الباسط الصوفي، وعبد الرحيم محمود، وفيض الله الغادري، وعبد الكريم الحيدري.