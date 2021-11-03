شاهيناز ضيفة شرف بـ"حكايتي مع الزمان" في مسلسل "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ظهرت المطربة شاهيناز، في أحداث الحلقة الرابعة من حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذي يتم عرضه على قناة Dmc.

وقدّمت "شاهيناز" مشهداً واحداً كضيفة شرف جسدت خلاله دور فتاة ابنة صديق الفنان أحمد خليل، وتذهب إلى معرض السيارات الذي يتملكه من أجل محاولة بيع سيارتها وشراء أخرى من المعرض.

حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

"حكايتي مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا"، حيث عُرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي، و"بدون ضمان" بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقي وصبري فواز وجيهان خليل.

وكان آخر أعمال شاهيناز الغنائية أغنية "توتة توتة " من كلمات أيمن الشحات، ألحان وتوزبع آدم حسين، وطرحتها من ألبومها الأخير "حياتي أحلى".