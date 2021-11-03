موعد حفل عودة رضا البحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يُحيي المطرب الشعبي رضا البحراوي، حفلا غنائيا يوم الخميس 4 نوفمبر، يعود من خلاله لإحياء حفلات غنائية من جديد بعد قرار إيقافه عن الغناء لمدة شهرين.

ونشر البحراوي، بوستر الحفل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "أقوى حفلة في مصر باسم عودة رضا البحراوي.. الحقوا احجزوا تيكت، الحفلة يوم ٤/١١ يوم الخميس الساعة ٨ في التجمع الأول أمام أكاديمية الشرطة".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، يوم 5 سبتمبر الماضي، قرارا بوقف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، مع الالتزام بدفع إيجار فرقته الغنائية طوال مدة الإيقاف، وذلك بعد التحقيق معه بشأن الخلافات التي نشبت بينه ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، وقيام كل منهما بمهاجمة الآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقب هذه الأزمة أيضا، أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا جديدا بمنع استعانة الفنانين بـ"فلاشة" في أي حفل غنائي، وأن يكون مصاحبا للمغني فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، بدءا من يوم الخميس 16 سبتمبر عام 2021.