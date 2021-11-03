فن ومشاهير

نورهان تطلب الدعاء لوالدتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طالبت الفنانة نورهان شعيب، جمهورها ومتابعيها، بالدعاء لوالدتها بالشفاء واسترداد الصحة.

ونشرت نورهان، صورة لها مع والدتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "نحتاج دعواتكم باسترداد الصحة، أتم الله الصحة على أمهاتنا جميعا وجنبهن الألم".

وكان أخر أعمال نورهان شعيب، في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بين السما والأرض" مع النجوم: هاني سلامة، دُرة، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، نجلاء بدر، ندا موسى، محمود الليثي وغيرهم.

مسلسل "بين السما والأرض" من سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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