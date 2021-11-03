نورهان تطلب الدعاء لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طالبت الفنانة نورهان شعيب، جمهورها ومتابعيها، بالدعاء لوالدتها بالشفاء واسترداد الصحة.

ونشرت نورهان، صورة لها مع والدتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "نحتاج دعواتكم باسترداد الصحة، أتم الله الصحة على أمهاتنا جميعا وجنبهن الألم".

وكان أخر أعمال نورهان شعيب، في موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بين السما والأرض" مع النجوم: هاني سلامة، دُرة، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، نجلاء بدر، ندا موسى، محمود الليثي وغيرهم.

مسلسل "بين السما والأرض" من سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في 15 حلقة.