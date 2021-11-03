إيهاب توفيق يستعد لطرح أغنيته الجديدة "انت اختياري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد المطرب إيهاب توفيق لطرح أغنيته الجديدة "انت اختياري" من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بأول تعاون بينهما.

ومن المُقرر طرح برومو فيديو كليب "انت اختياري" غدا الخميس حصرياً عبر صفحات شركة لايف ستايلز ستوديوز على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويصدر فيديو كليب أغنية "انت اختياري" بعد يوم السبت في السادس من نوفمبر حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على يوتيوب.

وتحمل أغنية "انت اختياري" اللهجة المصرية ومن كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.

ويحمل فيديو كليب "انت اختياري" توقيع المخرج عادل سرحان، وتم تصويره في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.