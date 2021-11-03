اليوم.. عبادي جوهر لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب السعودي عبادي الجوهر، لإحياء حفل غنائي الليلة لأول مرة، بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية، ومن المقرر أن يقام الحفل في الساعة الثامنة مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم عبادي الجوهر عددًا من أغانيه الشهيرة والمميزة، وذلك بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

ويسبق الحفل فاصل غنائي للفنانة مي فاروق والمطربة الشابة سارة سحاب.

وكان قد انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وعدد كبير من الوزراء.