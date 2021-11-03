خاص| هل يواجه "ويجز" شبح الإيقاف بعد تقديم أغانيه بالفلاشة في حفل المنارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثار الحفل الغنائي الذي أحياه مطرب الراب ويجز، في ساحة مركز المنارة؛ حالة من الجدل، ومع القرارات التي أصدرتها نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء بالفلاشة، على أن يقدم المطرب أو المطربة الأغاني بمشاركة فرقة موسيقية؛ كان السؤال هل يواجه ويجز شبح الإيقاف بعد مخالفة القرار؟

المايسترو محمد أبو اليزيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أولا أوضح أن المغني ويجز، دخل اختبارات النقابة، ونجح بها، وليس ممنوعا من إحياء الحفلات، كما يقال".

وأضاف: "بالنسبة لما حدث في حفل ساحة المنارة، نعم قدّم المطرب أغانيه بالفلاشة، وهذا مصرح به، وكل حفلات الراب تقدم بدون فرقة، ولا يطبق عليهم القرار".

الحفل الذي أحياه مطرب الراب ويجز، وشارك به المغني عفروتو، أثار جدلا واسعا، بعد تداول صور الحضور الجماهيري الضخم الذي شهدته ساحة مركز المنارة يوم الجمعة الماضي.

وقدّم ويجز، في الحفل باقة من أشهر أغانيه، منها: "دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير"، وأحدث أغانيه "كيفي كده".

نقابة المهن الموسيقية كانت قد أعلنت منع تشغيل أي فنان أو فنانة على "فلاشة"، أو أن يكون مصاحبا فرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ويسري القرار على جميع الديسكوهات والنوادي الليلية والحفلات العامة في النوادي والقاعات، وفي حالة المخالفة يتم سحب ترخيص الفنان أو الفنانة، ومنع التعامل مع المنشأة، وتم سريان القرار بداية من الخميس 16 سبتمبر.