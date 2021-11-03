شكرا لقرائتكم خبر عن قلبى جواه وجع كبير.. رنا رئيس تعبر عن افتقادها لـ والدها وجدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الممثلة الشابة رنا رئيس، عن افتقادها الشديد لوالدها وجدها، واللذان رحلا فى أيام معدودة واحد تلو الأخر، حيث عبرت عن حزنها عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت رنا، صورة قديمة لهما، وكتبت عليها قائلة:" الفرق كان يوم! بس أحداث كل حاجة حصلت مرت عليا 100 سنة يمكن عقلي واقف عند اللحظة اللي كنتم فيها لسة هنا و مامشتوش هو مش يمكن بلا اكيد".

وتابعت:" قلبي جوه وجع كبير بس جدو عاش عمره كله بيعلمني الصبر و الايمان و رضا.و ان ايماني بربنا يفوق كل شيء و كانوا دول اكبر نعم انا اتعلمتها إن رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك و بدنك وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الحمد لله".



رنا رئيس

وكان آخر ظهور للفنانة رنا رئيس فى شهر رمضان الماضى حيث شاركت فى مسلسلين وهما "ضل راجل"، والتي جسدت فيه دور ابنة ياسر جلال ،تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغنى.

كما شاركت بمسلسل "نجيب زاهى زركش" ولعبت دور ابنة الفنانة انوشكا الذى يعتبرها يحيى الفخرانى بمثابة بنته المقربة له طوال أحداث العمل الذى عرض في شهر رمضان الماضى.