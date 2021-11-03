شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تروج لآخر حلقة بحدوتة "حتة من القمر": "تعليقاتكم نورت حياتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة لقاء الخميسي لأخر حلقة بحدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زي القمر" بعد ردود الأفعال الإيجابية لها علي وسائل التواصل الإجتماعي، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"انهاردة آخر حلقة من حدوتة حتة من القمر..حبيت اقولكم أد إيه تعليقاتكم الجميلة نورت حياتي وحلت أيامي وأدتني دفعة كبيرة إن اللي جاي يبقى أحلى وأحلى وأبقى عند حسن ظنكم دائما وابدا".



لقاء الخميسي

وتابعت :"بِحُبُكُم باحلم وباعيش.. يارب الحلقة تبقى عند حسن ظنكم وتعجبكم لكم منى كل الحُب.. كل الشكر والعرفان لكل من ساهم وبذل مجهود عظيم لخروج هذا العمل الغالي على قلبي للنور".

شهدت الحلقة الرابعة من حدوتة "حتة من القمر" التي تعرض هذا الأسبوع على قناة cbc، تطورات في علاقة قمر (لقاء الخميسى) وسيف (محمد العمروسى) بعد ارتباطهما ببعض، حيث سألت قمر، سيف عن سبب اختياره لها وإقدامه على الارتباط بها رغم الوحمة التي تغطى نصف وجهها، وأنها مندهشة من ذلك.

تعرض حدوتة "حتة من القمر" على قناة cbc الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2.30 صباحاً، والساعة 12 ظهراً، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً، والحدوتة بطولة لقاء الخميسى، محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.