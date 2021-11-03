شكرا لقرائتكم خبر عن "ماحلتيش إلا اللضا".. هالة صدقى توضح سر هذه المقولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هالى صدقى، جمهورها و متابعيها معلومة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، والمعلومة عن عملة " اللضا"، وكتبت قائلة: "دى عملة اسمها اللضا، ومن هنا جت كلمتنا الشهيرة ماحلتيش إلا اللضا، وكان بيت المال يوزعها علي الفقراء تحت شعار الله ضامن، وطبعا اختصرناها وأصبحت اللضا، وكان اللي معاه العمله دي يروح يشتري اللي عايزه ويقول للبايع ما عيش الا اللضا طبعا كلكم هتحفظوا المعلومه دي ربنا يفتح عليكم"، وكتبت لها النجمة سوسن بدر، قائلة:"صباحك خير ورزق زى قلبك الحلو".



هالة صدقى

من ناحية أخري أعربت الفنانة هالة صدقى، عن ثقتها بأن أبنائها سوف يكونوا أقوياء بعد المحنة التي تعرضوا له مؤخراً بسبب إصرار والدهم على أن يكون حديث الناس، وتابعت:" أنا كنت عاوزه أن الأولاد يفتخروا من أبوهم مش يتكسفوا منه.. منذ 7 سنوات وأنا بتشتم.. و عندى تسجيلات لزوجى وهو بيشتم .. وأنا لو شتمت فيه وطلعت اللى عندى سيتضرر أولادى ".

وأضافت "هالة صدقى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أنها حاولت كثيراً أن تجعل الأمر في طى السرية، ولكن إصرار زوجها الحديث عبر السوشيال ميديا، من أجل الشهرة، سبب انتشار الأمر، متابعة:"مكنتش مهتمة بيها أوى ولا مركزة فيها زى الناس ممتخيلة لأن حكمها معروف.. الأمر كان مزعج لأولادى وحاولت أنى أخفى الأمر عن أولادى لكن هو كان حابب الظهور".