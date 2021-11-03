شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر: الخليج 365 أكبر وأهم موقع فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم هيثم شاكر ضيفًا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى، وقال هيثم فى بداية حديثه: "أرحب بمشاهدى الخليج 365 اللى هو أكبر وأهم موقع مش فى مصر بس فى الوطن العربى كله ومش مجرد كلام ده من المواقع المهمة وكله مصداقية".



الزميل علي الكشوطي يحاور هيثم شاكر



هيثم شاكر وعلي الكشوطي



هيثم شاكر

وأضاف: "أنا بحب المزيكا ومش بتخيل نفسى إن أعمل حاجة تانية غير مزيكا ولازم كل أغنية تمس المشاعر، وأنا مش ضد الأغانى الجديدة بس يظل الكلام من العوامل المهمة جدا فى صناعة الأغنية".

يذكر أن آخر أعمال هيثم شاكر كان مسلسل "حب عمرى"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، بطولة سهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، واستطاع المسلسل ان يحقق نجاحاً كبيرًا.