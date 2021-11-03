شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داوني ومات ديمون ينضمان لفيلم كريستوفر نولان " Oppenheimer".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقاريرجديدة، عن انضمام النجم العالمي روبرت داوني جونيور والنجم العالمي مات ديمون، لفيلم Oppenheimer للمخرج العالممي كريستوفر نولان، الذى يسرد ملحمة أوبنهايمر فى الحرب العالمية الثانية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الثنائي داوني وديمون، انضموا للملحمة المنتظرة لكريستوفر نولان Oppenheimer لسرد قصة تطوير القنبلة الذرية التى تم اسقاطها على هيروشيما، ولم يسرد التقرير تفاصيل الأدوار التى سيجسدها الثنائي فى الفيلم.



روبرت داوني ومات ديمون

ويواصل نولان جمع الكثير من النجوم فى فيلمه الجديد، حيث سبق وانضم للفيلم كلاً من النجم العالمي كيليان مورفي فى دور جيه روبرت أوبنهايمر، والنجمة العالمية إميلي بلانت كزوجة الفيزيائي أوبنهايمر، الذى كان جزء لا يتجزأ من مشروع مانهاتن، وعرف بأنه والد القنبلة الذرية.

على الرغم من إبقاء تفاصيل الحبكة الدقيقة طي الكتمان ، إلا أنه من المتوقع أن تضفي القصة طابعًا دراميًا على إنشاء السلاح النووي.

ويمتلك نولان أرشيف كبير مع كيليان مورفي، فسبق وتعاونا فى فيلم Batman Begins، وفيلم Dunkirk، وInception، ومن المقرر أن تشهد ميزانية الفيلم المرتقب حوالي 100 مليون دولار.