شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر: "بعدت شوية فى الأغانى الجديدة عن الشجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم هيثم شاكر ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365” مع الزميل على الكشوطى، وتحدث عن أحدث أغانيه قائلا "الكلام مهم جدا زى ما اللحن مهم جدا والمزيكا مهمة جدا والتوزيع وصوت الفنان اللى بيغنى مهم كله بطل فى مكانه يمكن الموضوع بس أن المطرب هو اللى بيتصدر، المانيكان اللى بيلبس البدلة فى الآخر بس اللى بيعمل البدلة كلهم ناس مهمين جدا فى الصناعة".



الزميل علي الكشوطي يحاور هيثم شاكر



هيثم شاكر وعلي الكشوطي



هيثم شاكر

وتابع "الشطارة إنك تختار وتاخد من التطور فى الكلام والمزيكا وتطلعه فيما يتناسب مع طبيعتك وشخصيتك الموسيقية وحاولت أحققه فى 3 الأغانى زى واقف على تكة وصاحب الجمال ومش عادية بعدت شوية عن شكل الناس بتحب تسمع هيثم فيه اللى هو طابع الشجن بس فى نفس الوقت أغانى لايقة عليا هى دى المعادلة".

يذكر أن آخر أعمال هيثم شاكر كان مسلسل "حب عمرى"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، بطولة سهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، واستطاع المسلسل أن يحقق نجاحاً كبيرًا.