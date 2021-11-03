شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يطرح أحدث كليباته "أنت اختياري" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل أحدث أغانيه "أنت اختيارى"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، على أن يتم طرحها السبت المقبل، الموافق 6 نوفمبر،

أغنية "انت اختيارى" من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش، كما تم تصوير الكليب في الامارات، وتحديداً مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.



ايهاب توفيق فى كواليس اغنيته الجديدة

كما نشر ايهاب توفيق مؤخراً البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ترقبوا أغنية وكليب (أنت اختيارى) خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان النجم إيهاب توفيق، تألق مؤخرًا بحفل غنائى على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، احتفالاً بالمولد النبوى الشريف، وقدم من خلاله عددا من الابتهالات الروحانية منها إلا رسول الله، أنا بمدح نبينا، المسك فاح، دعونى، مدد يا نبى وغيرها، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وطرح مؤخرًا إيهاب توفيق أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" والتي تحمل اسم "طلقة" من كلمات أحمد عبد النبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.