شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي يسخر من العالم الإفتراضي لفيس بوك بفيديو مع الراحلة وردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم أحمد مكي علي تجربة العالم الافتراضي التي أعلن عنها مؤخرا مارك زوكربيرج مؤسس شركة فيسبوك (ميتا حاليا) تحت اسم "ميتافيرس"، ونشر فيديو ساخر له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، يظهر به وهو يشارك النجمة الراحلة وردة الجزائرية علي المسرح خلال غنائها إحدي أغنياتها، مصحوبة بتعليق :"في العالم الإفتراضي"، والتي لاقت إعجابا كبيرا فور نشر الفيديو من عدد كبير من متابعيه.



احمد مكي

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج تغيير اسم فيسبوك (الشركة الأم) إلى "ميتا - Meta" ابتداءً من يوم الخميس الماضي، مع احتفاظ المواقع بأسمائها كما هي.

وقال زوكربيرج أثناء تقديم شركة "ميتافيرس"، إنه "من اليوم فصاعدًا، سنطلق علينا اسم ميتا"، وقدم زوكربيرغ شعار الشركة الجديد، موضحا أن كلمة "ميتا" تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني "ما بعد"، وأضاف أن الاسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد.

وقال زوكربيرج، إن "فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي في شركته أجرى أبحاثا جديدة مثيرة للاهتمام يمكن من خلالها إدراك العالم من خلال اللمس".

وأوضح زوكربيرج إن فريقه البحثي صمم مستشعر لمس عالي الدقة، بالتعاون مع جامعة كارنيغي ميلون، لإنشاء ما يمكن وصفه بالجلد الروبوتي الرقيق.

وأرجع زوكربيرج أهمية هذا الابتكار الجديد إلى أنه يقرب العالم خطوة من جعل الأشياء في العالم الافتراضي تبدو واقعية، ليتيح التفاعلات المادية في العالم الافتراضي "ميتافيرس".