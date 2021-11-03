شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي فى رسالة لـ سهير البابلي: "اتعلمت منك كتير .. ربنا يسلمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم خالد النبوي رسالة للنجمة سهير البابلي بعد تدهور حالتها الصحية، ونشر صورة لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق :" عبقرية المسرح سهير البابلي ربنا يسلمك من كل شر وتقومي بالسلامة .. اتعلمت منك كتير في أول فيلم .. رسمتي الضحكة في قلوبنا وعلى وشوشنا، وهتفضل طول العمر .. ربنا يشفيكي آمين".



خالد النبوي

وكانت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أكدت أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر أو شهر نصف بسبب انخفاض في السكر لدرجة أن السكر اتحرق في جسمها، وتسبب في معاناة قاسية لها، قائلة: "الموضوع قاسى جدا عليها، وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والاكل".

وأضافت نيفين الناقوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن والدتها قطعت الكلام والأكل الآن وانخفض البروتين في جسمها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات طبية مستمرة.

وتابعت: "احنا فى المستشفى الآن ووالدتي ليست فى غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الأطباء أكثر من مرة ودخلت فى مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومياه على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتحصل على منومات وحالتها حرجة والأكل من الأنابيب وهي على جهاز تنفس صناعي".

وعن النجوم الذين يطمئنوا على حالتها، قالت: "يسرا وإسعاد يونس بيطمئنوا عليها ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي يتدخل وبعت ناس تشوفها وبيطمئن يوميا"، كاشفة عن أن والدتها زرعت فصين كبد خلال السنوات الأخيرة وهذا أثرعلى المناعة وتحصل على أدوية كثيرة ومؤخرا حدث لها تجلطات في المخ، مختتمة: "ماما كانت تتحرك في المنزل قبل التعرض لجلطة فى المخ وماما تعبت قوي ولكن في صمت".